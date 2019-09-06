Образовательная компания Kaspi сегодня отчиталась перед общественностью о деятельности за прошлый учебный год.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, выступившая на мероприятии учредительница компании Сона Велиева сказала, что государство на высоком уровне проявляет внимание к сфере образования.

"Забота о сфере образования проявляется и в практической деятельности Президента Ильхама Алиева. Строительство новых школ, обновление, ремонт школьных зданий в самых удаленных регионах, повышение зарплат учителей показывает, какое внимание проявляет сегодня государство к этой сфере", - сказала она.

Затем Велиева сообщила, что в этом году лицей достиг не меньших успехов, чем в прошлом году. Она отметила, что 35 абитуриентов набрали выше 600 баллов, а Асмар Гаджизаде, набрав 690,5 балла, стала первой в республике по первой группе, в целом же на приемных экзаменах этого года результат абитуриентских курсов Kaspi составил 98 процентов.

Учредительница сообщила, что, согласно показателям приемных экзаменов 2018-2019 учебного года, лицей Kaspi показал наивысшие результаты среди частных школ, а за последние два учебных года занял первое место в республике по результатам выпускных экзаменов.

Велиева сказала, что в 2018-2019 году выпускники лицея завоевали в проектных олимпиадах в целом 38 медалей, в том числе шесть золотых, девять серебряных, 23 бронзовых и таким образом число медалей в активе лицея с 2015 года, достигло 83.

Генеральный директор образовательной компании Kaspi Эльнур Алиев рассказал об изменениях в образовательной системе и правилах экзаменов в прошлом году. Он отметил, что новая экзаменационная система позволила наряду со знаниями учеников, проверить их практические навыки.

Алиев сообщил об открытии английского сектора лицея Kaspi в 2019-2020 учебном году, новом филиале "Гянджлик" детского сада Kaspi в Наримановском районе Баку, новых курсах Kaspi Kids при детском саде Kaspi в Сумгайыте, а также абитуриентских представительствах Kaspi, которые откроются в Балакене, поселке Мардакян, а также предстоящей работе в направлении повышения качества образования.

На мероприятии выпускники лицея и абитуриентских курсов Kaspi, показавшие высокие результаты на приемных экзаменах, выразили удовлетворение качеством образования, профессионализмом учителей, их вниманием и заботой.

Далее выпускникам, показавшим высокие результаты на вступительных экзаменах, и их учителям были вручены награды.

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