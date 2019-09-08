В Баку 3-летняя девочка выпала с четвертого этажа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку в доме 1В на улице Сюльх.

Гусейнли Аян Эльнур гызы, 2016 года рождения, выпала из окна, облокотившись на москитную сетку.

Девочка была доставлена в больницу прохожими.

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