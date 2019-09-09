В начале нового учебного года министерство образования Азербайджана передаст в распоряжение учащихся 43 школы, в зданиях которых завершились ремонтно-строительные работы. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.

Из них 20 школ новые, восемь - после капитального ремонта, 15 - школы модульного типа.

В 2019 году запланировано строительство 25 новых зданий, капремонт девяти школ, текущий ремонт 253 школ, а в 24 районах сдача в эксплуатацию 50 школ модульного типа на 3520 ученических мест.

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