https://news.day.az/society/1154901.html Проведены очередные полеты на учениях “TurAz Qartalı-2019” - ФОТО - ВИДЕО
Проведены очередные полеты на учениях “TurAz Qartalı-2019” - ФОТО - ВИДЕО
Проведены очередные полеты, согласно плану совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı-2019".
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны, учения, проводимые с участием до 30 боевых машин ВВС Азербайджана и Турции, продлятся до 16 сентября, передает Day.Az.
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