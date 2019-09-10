Проведены очередные полеты, согласно плану совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı-2019".

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны, учения, проводимые с участием до 30 боевых машин ВВС Азербайджана и Турции, продлятся до 16 сентября, передает Day.Az.

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