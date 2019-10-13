https://news.day.az/society/1165377.html В Баку начала работу первая Генеральная ассамблея Молодежной платформы Тюркского совета
В Баку начала работу первая Генеральная ассамблея Молодежной платформы Тюркского совета
В воскресенье в Баку начала работу первая Генеральная ассамблея Молодежной платформы Тюркского совета, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов, генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, член парламента Турции Ахмет Беюкгюмюш, президент Молодежного форума ОИС Айхан Таха.
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