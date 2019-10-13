В воскресенье в Баку начала работу первая Генеральная ассамблея Молодежной платформы Тюркского совета, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов, генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, член парламента Турции Ахмет Беюкгюмюш, президент Молодежного форума ОИС Айхан Таха.

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