https://news.day.az/society/1165997.html Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
15 октября вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
15 октября вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: Баку и Исламабад обдумывают запуск прямых рейсов, Стало известно количество совместных проектов с ЕС, Увеличивается взаимный товарооборот с Южной Кореей, Азербайджанский шахматист выиграл молодежный чемпионат мира по шахматам и т.д.
AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
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