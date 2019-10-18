В Баку на камеру видеонаблюдения попало тяжелое ДТП.

Как сообщает Avtosfer.az, грузовой автомобиль ГАЗель из-за технической неисправности остановился посреди дороги, передает Day.Az.

Машины объезжали транспортное средство, чтобы избежать столкновения. Однако одна из них продолжила движение на высокой скорости и врезалась в грузовик. Водитель отделался легкими травмами, однако машины были сильно деформированы.

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