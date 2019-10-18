https://news.day.az/society/1166979.html Тяжелое ДТП в Баку: автомобиль врезался в неисправный грузовик - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в Баку: автомобиль врезался в неисправный грузовик - ВИДЕО
В Баку на камеру видеонаблюдения попало тяжелое ДТП.
Как сообщает Avtosfer.az, грузовой автомобиль ГАЗель из-за технической неисправности остановился посреди дороги, передает Day.Az.
Машины объезжали транспортное средство, чтобы избежать столкновения. Однако одна из них продолжила движение на высокой скорости и врезалась в грузовик. Водитель отделался легкими травмами, однако машины были сильно деформированы.
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