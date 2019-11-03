В поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку сильный ветер повалил дерево на газовую трубу.

Как сообщили АПА в отделе по связям с общественностью Производственного объединения "Азеригаз", газовая труба диаметром 100 мм, обеспечивающая газом 8 зданий на улице М.Гянджеви, была повреждена в результате падения дерева. По этой причине подача газа в 8 зданий была приостановлена до устранения последствий происшествия, передает Day.Az.

В жилмассиве "Сюдчюлюк" поселка Рамана Сабунчинского района сильные порывы ветра повалили каменный забор на газовые линии различного диаметра.

В результате возникли ограничения газа для 200 абонентов. Соответствующие структуры ПО "Азеригаз" заняты устранением последствий стихии.