Лечение правозащитника Огтая Гюльалыева будет продолжено в Турции.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Facebook написал сын правозащитника Турал Гюльалыев.

Он сообщил, что по словам врачей, нет никакой опасности в том, что отец будет переправлен в Турцию.

"Будучи его семьей, мы дали согласие. В настоящее время ведутся подготовительные работы для его доставки в Турцию", - написал Турал Гюльалиев.

Отметим, что 29 октября около 17:20 водитель Кянан Абдуллаев, работавший таксистом, сбил управляемым им автомобилем "Hyundai Accent" правозащитника Огтая Гюльалыева на пересечении улиц 28 Мая и А.Пушкина в Насиминском районе.

У получившего тяжелое повреждение правозащитника случилось кровоизлияние в мозг. Гюльалыеву 30 октября была сделана операция в "City Hospital".

В настоящее время лечение Гюльалыева продолжается в Республиканской больнице нейрохирургии.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın