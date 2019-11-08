С начала года и по сегодняшний день среди ДТП, зарегистрированных в Баку, 52 процента составляют автонаезды на пешеходов, переходящих дорогу в неположенных местах. Об этом сказал в пятницу Trend начальник отдела Главного управления дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, передает Day.Az.

По его словам, эти происшествия приводят к гибели и инвалидности людей.

"Переходя дорогу, обязательно необходимо посмотреть налево и направо. Категорически нельзя перебегать перед приближающимися транспортными средствами, тем более, в наушниках, изолирующих шум. Дорогу надо переходить после того, как вы уверены, что автомобиль остановился. Целесообразнее переходить дорогу не в одиночку, а с несколькими пешеходами" - рекомендует Асадов.

Асадов напомнил о требованиях пункта 40 закона о дорожном движении: "Если пешеход нарушает правило, то к нему применяется штраф. Переход дороги там, где нет пешеходного перехода, предусматривает штраф в 20 манатов, а в местах, где скорость движения выше 80 км/ч - 40 манатов. Но цель не в том, чтобы штрафовать пешеходов, а в обеспечении безопасности и просвещения людей".

По его словам, больше всего автонаездов регистрируются в местах, где есть наземные и подземные переходы, эти происшествия больше всего происходят на неосвещенных территориях.

Асадов обратился и к водителям: "Водители должны быть особо осторожны, снижать скорость в темное время суток в населенных пунктах. Водители несут ответственность за автонаезд, в большинстве случаев, их ожидает арест. Но, хочу отметить, что большинство автонаездов происходит по вине пешеходов. Пешеходы должны знать, что если в автонаезде виновны они, то, в зависимости от степени тяжести происшествия, они будут привлекаться не к административной, а к уголовной ответственности".

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