При организации Фонда Гейдара Алиева в спортивно-развлекательном парковом комплексе в Хатаинском районе прошло очередное мероприятие для детей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Фонд, передает Day.Az.

В мероприятии, организованном накануне 9 ноября - Дня Государственного флага, приняли участие воспитанники различных детдомов и школ-интернатов города Баку.

Демонстрируя любовь к азербайджанскому флагу, дети и подростки рисовали рисунки цветными меламина тему "Мой любимый флаг".

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