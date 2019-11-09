Самая просматриваемая в истории азербайджанского кино приключенческая комедия "Kəklikotu" производства студии Cinemazadeh будет представлена в эфире ATV 15 ноября в 21:45, сообщили Trend в пресс-службе Cinemazadeh, передает Day.Az.

В фильме было представлено более 20 известных актеров, певцов и режиссеров.

Главный продюсер - Джафар Ахундзаде, режиссеры-постановщики - Джафар Ахундзаде и Вугар Исламзаде, авторы сценария - Вугар Гусейнов и Талыб Ахмедов, оператор-постановщик - Рашад Гараев, композитор - Рустам Зейналов, музыкальный директор - Айнур Ахундзаде, исполнительные продюсеры - Турал Асадов и Хатаи Али.

В ролях Мушвиг Шахвердиев, Нигяр Джамал, Ислам Мехралиев, Алихан Раджабов, Агиль М. Гулиев, Меджид Гусейнов, Ферда Амин, Эльджан Расулов, Кямран Агабалаев, Джейхун Зейналов (Jin), Кянан ММ, Октай Алиев, Ровшан Мамедли, Нофел Шахлароглу, Самир Гуламов, Вюсал Гаджигадир, Оксана Расулова, Кямран Гасанли, АБД Малик, Диляра Кязимова, Шахрияр Абилов, Самира Эфендиева, народный артист Фаик Агаев и другие популярные личности.

По сюжету, дядя и племянник едут в столицу для продажи фруктов, овощей и продают одному человеку мешок чабреца. Оказывается, в мешке не чабрец. Избавиться от владельца миллионного товара - работа не из легких.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın