https://news.day.az/society/1175069.html В Азербайджане после столкновения один из автомобилей врезался в КамАЗ - ВИДЕО
В Азербайджане после столкновения один из автомобилей врезался в КамАЗ - ВИДЕО
ДТП в Барде попало на камеры видеонаблюдения, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Как сообщает Avtosfer.az, автомобиль Mercedes, выезжая на трассу, столкнулся с "Нивой". Потеряв управление, "Нива" врезалась в грузовик КамАЗ и перевернулась.
К счастью, водители отделались легкими травмами.
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