ДТП в Барде попало на камеры видеонаблюдения, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Как сообщает Avtosfer.az, автомобиль Mercedes, выезжая на трассу, столкнулся с "Нивой". Потеряв управление, "Нива" врезалась в грузовик КамАЗ и перевернулась.

К счастью, водители отделались легкими травмами.

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