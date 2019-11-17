Автомобиль упал с моста при ДТП в Наримановском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на путепроводном мосту, соединяющем проспекты Гейдара Алиева и Зии Буньядова.

Автомобиль марки Ravon потерял управление и, опрокинувшись, упал с моста.

Прибывшие полицейские не обнаружили водителя на месте происшествия.

По предварительной информации, водитель скрылся с места происшествия сразу после ДТП.

Предполагается, что водитель получил травмы при ДТП.