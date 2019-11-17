https://news.day.az/society/1176422.html В Баку автомобиль упал с моста, водитель сбежал с места ДТП - ФОТО
В Баку автомобиль упал с моста, водитель сбежал с места ДТП - ФОТО
Автомобиль упал с моста при ДТП в Наримановском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на путепроводном мосту, соединяющем проспекты Гейдара Алиева и Зии Буньядова.
Автомобиль марки Ravon потерял управление и, опрокинувшись, упал с моста.
Прибывшие полицейские не обнаружили водителя на месте происшествия.
По предварительной информации, водитель скрылся с места происшествия сразу после ДТП.
Предполагается, что водитель получил травмы при ДТП.
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