https://news.day.az/society/1176913.html В Сумгайыте ограничат движение транспорта - Названы проспекты
В Сумгайыте ограничат движение транспорта - Названы проспекты
По случаю 70-летнего юбилея Сумгайыта 19 ноября в городе будет проведено праздничное мероприятие.
Об этом сказал в понедельник Trend пресс-секретарь отдела Государственной дорожной полиции управлении полиции Сумгайыта, капитан полиции Эльчин Гасымов, передает Day.Az.
По его словам, в связи с проведением праздничного мероприятия на пересечении проспекта Сюлх с проспектами Короглу, Баку, Нариман Нариманов, а также перекрестках проспекта Гейдара Алиева и проспекта Азербайджан будет ограничено движение транспортных средств.
Просьба к водителям использовать в этот день альтернативные маршруты.
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