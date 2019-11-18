По случаю 70-летнего юбилея Сумгайыта 19 ноября в городе будет проведено праздничное мероприятие.

Об этом сказал в понедельник Trend пресс-секретарь отдела Государственной дорожной полиции управлении полиции Сумгайыта, капитан полиции Эльчин Гасымов, передает Day.Az.

По его словам, в связи с проведением праздничного мероприятия на пересечении проспекта Сюлх с проспектами Короглу, Баку, Нариман Нариманов, а также перекрестках проспекта Гейдара Алиева и проспекта Азербайджан будет ограничено движение транспортных средств.

Просьба к водителям использовать в этот день альтернативные маршруты.