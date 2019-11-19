https://news.day.az/society/1177112.html Авария в бакинском туннеле: перевернулся грузовик - ВИДЕО
Авария в бакинском туннеле: перевернулся грузовик - ВИДЕО
Авария в туннеле вблизи станции метро "Гянджлик" попала на камеры наблюдения, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, водитель грузовика попытался на скорости вписаться в поворот.
В результате транспортное средство перевернулось. Водитель получил травмы.
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