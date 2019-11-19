Авария в туннеле вблизи станции метро "Гянджлик" попала на камеры наблюдения, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, водитель грузовика попытался на скорости вписаться в поворот.

В результате транспортное средство перевернулось. Водитель получил травмы.

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