Благодаря работе, проделанной в целях обеспечения гендерного равенства, в том числе и в направлении привлечения женщин к управлению, Азербайджан можно считать примером для многих стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель председателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова на церемонии открытия "Гендерной муниципальной академии".

По ее словам, для решения некоторых проблем в Азербайджане необходимы совместные усилия мужчин и женщин. Она добавила, что женщины должны быть больше представлены в муниципальных органах.

"На первых муниципальных выборах доля участия женщин составила четыре процента. В настоящее время около 35 процентов членов муниципалитетов - женщины", - отметила Гахраманова.

Она подчеркнула, что в Азербайджане усовершенствовано законодательство по обеспечению гендерного равенства.

"Гендерное равенство в первую очередь необходимо создавать в семье, а затем передать обществу. Потому что семья основа общества. Обществом должны управлять не только мужчины, но и женщины. Обеспечение гендерного равенства в Азербайджане позволит достичь соответствующих результатов в развитии общества", - сказала Садагат Гахраманова.