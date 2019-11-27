23 ноября в Международном центре мугама состоялся "Форум азербайджанских дизайнеров - 2019". Мероприятие было организовано "Azerbaijan Digital Arts School" (ADAS) и "Graphic Design Azerbaijan" (GDAZ) при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Ведущая мероприятия - учредитель "Baku Bloggers School" Елена Сидоренко рассказала о форуме, отметив, что целью его проведения является развитие сектора дизайна в Азербайджане, обмен опытом профессионалов данной области, выдвижение идей для поиска креативных решений, обсуждение проблем и предложений.

На мероприятии была затронута тема недавнего включения города Баку в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории "Дизайн", а также было обсуждено создание Совета азербайджанских дизайнеров.

Выступивший на мероприятии заместитель руководителя аппарата министерства культуры Азербайджана, заведующий отделом по вопросам международного сотрудничества и инновационного развития министерства Васиф Эйваззаде отметил, что включение города Баку в Сеть творческих городов ЮНЕСКО является историческим событием. Было отмечено, что в настоящее время Сеть насчитывает в общей сложности 246 городов. Она объединяет города, в основе развития которых лежит творчество, будь то музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература, медиа-искусство или гастрономия.

В.Эйваззаде также отметил, что в дальнейшем предстоит работа в направлении формирования бренда города, что также окажет положительное влияние на увеличение туристического потока, сформируется платформа для обмена опытом с другими городами. Сейчас готовится генеральный план города, в будущем планируется сформировать креативный центр в Баку.

На форуме также выступили учредители известных компаний, графические дизайнеры, специалисты в сфере рекламы, которые поделились своими мнениями.

Добавим, что "Форум азербайджанских дизайнеров" (Azerbaijan Design Forum) проводится в Азербайджане ежегодно, начиная с 2015-го года. Этот форум считается первым в республике форумом в сфере дизайна, который объединяет людей, работающих в этой сфере.

Н. Гасымова