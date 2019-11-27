Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с опасностью отравления угарным газом.

Как пережаеь Day.Az со ссылкой на АПА, в обращении отмечается, что нарушение правил безопасности при пользовании газовыми приборами на фоне увеличения потребности населения в природном газе в связи с зимним сезоном создает угрозу отравления угарным газом.

Чтобы избежать опасности, газовые приборы должны находиться в исправном состоянии и соответствовать установленным стандартам, высота помещения, в котором находится газовый прибор, должна быть не менее 2 м 20 см, вентиляционная система должна быть исправна, форточка открыта, в ванной комнате должна иметься вентиляционная труба, в нижней части двери - отверстие для притока воздуха, чистку дымоходов необходимо проводить дважды в год.

"Запомните! Угарный газ не имеет запаха и его невозможно ощутить! Признаки отравления: головная боль, головокружение, тошнота, слабость. Отравившегося угарным газом человека следует вывести на свежий воздух, освободить от сковывающей одежды, срочно вызвать скорую помощь! Помните! Несоблюдение правил - опасно для жизни! В случае опасности звоните по номеру 112!", - отмечается в обращении.