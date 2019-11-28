Завтра в Наримановском районе Баку будет частично ограничено движение автотранспорных средств, сообщает Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог, передает Day.Az.

Это связано с проведением ремонтных работ на участке ул. Алияра Алиева - между просп. Зии Буниятова и ул. Ю.В.Чеменземинли.

Ограничение будет в силе до завершения ремонтных работ.