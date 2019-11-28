В Товузе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на автомагистрали Баку-Газах, у села Ашагы Гушчу.

В результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-21011" и "ВАЗ-2106", пострадали житель города Говлар Тагиев Магсад Матлаб оглу 1993 г.р. и  житель села Ашагы Гушчу Тагиев Идрак Малик оглу 1988 г.р. Состояние пострадавших оценивается как неудовлетворительное.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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