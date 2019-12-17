В Баку и вокруг столицы ведется работа по строительству трамвайных линий.

Как передает Day.Az, об этом 17 декабря сказал председатель правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов на пресс-конференции в штабе партии "Ени Азербайджан".

"Страна пострадала от демонтажа существующих трамвайных линий. Сейчас сложно их восстановить, однако мы обратились к иностранным компаниям с этой целью. Готовится бизнес-план", - сказал он.

По словам Гурбанова, трамвайные линии будут охватывать пригородные зоны Баку, такие как Ахмедлы, Баладжары, поселок Пиршаги в Абшеронском районе и поселок Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт.