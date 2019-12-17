https://news.day.az/society/1186160.html В Баку вновь будут трамваи - в Ахмедлы, Баладжары... - СПИСОК
В Баку вновь будут трамваи - в Ахмедлы, Баладжары... - СПИСОК
В Баку и вокруг столицы ведется работа по строительству трамвайных линий.
Как передает Day.Az, об этом 17 декабря сказал председатель правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов на пресс-конференции в штабе партии "Ени Азербайджан".
"Страна пострадала от демонтажа существующих трамвайных линий. Сейчас сложно их восстановить, однако мы обратились к иностранным компаниям с этой целью. Готовится бизнес-план", - сказал он.
По словам Гурбанова, трамвайные линии будут охватывать пригородные зоны Баку, такие как Ахмедлы, Баладжары, поселок Пиршаги в Абшеронском районе и поселок Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт.
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