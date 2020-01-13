https://news.day.az/society/1193692.html ДТП на крупном проспекте в Баку - образовалась пробка
ДТП на крупном проспекте в Баку - образовалась пробка
На проспекте Гейдара Алиева произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве (БТА), авария произошла у станции метро "Кероглу". На дороге образовался затор, движение автомобилей затруднено.
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