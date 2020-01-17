https://news.day.az/society/1194763.html В Баку попал в аварию автобус со школьниками, есть пострадавшие
В Баку попал в аварию автобус со школьниками, есть пострадавшие
В Баку попал в ДТП автобус, перевозивший школьников.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел на территории села Албалылыг Хазарского района.
Маршрутный автобус №107 марки "Daewoo" (99 LH 456) столкнулся с перевозящим школьников микроавтобусом "Mercedes" (10 MT 884).
В результате столкновения несколько школьников были доставлены в больницу с травмами различной степени.
После оказания первой медицинской помощи, их выписали домой.
По факту ведется следствие.
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