В Баку попал в аварию автобус со школьниками, есть пострадавшие

В Баку попал в ДТП автобус, перевозивший школьников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел на территории села Албалылыг Хазарского района.

Маршрутный автобус №107 марки "Daewoo" (99 LH 456) столкнулся с перевозящим школьников микроавтобусом "Mercedes" (10 MT 884).

В результате столкновения несколько школьников были доставлены в больницу с травмами различной степени.

После оказания первой медицинской помощи, их выписали домой.

По факту ведется следствие.