Обнародовано количество врачей в Азербайджане.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Госкомстат, согласно информации на начало года, в стране действует 565 больниц и 1745 амбулаторных поликлиник, в которых работают 32,6 тысячи врачей и 54,2 тысячи работников среднего медперсонала.

В среднем на каждые 10 тысяч человек приходится 33 врача, 54 работника среднего медицинского персонала.