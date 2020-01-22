https://news.day.az/society/1195950.html Обнародовано количество врачей в Азербайджане
Обнародовано количество врачей в Азербайджане
Обнародовано количество врачей в Азербайджане.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Госкомстат, согласно информации на начало года, в стране действует 565 больниц и 1745 амбулаторных поликлиник, в которых работают 32,6 тысячи врачей и 54,2 тысячи работников среднего медперсонала.
В среднем на каждые 10 тысяч человек приходится 33 врача, 54 работника среднего медицинского персонала.
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