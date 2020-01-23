Сегодня утром в бакинском метро возникли задержки в движении поездов.

На станциях "Эльмляр Академиясы", "Низами", "28 Мая" поезда задерживались тоннеле, передает Day.Az.

Больше всего поезда задерживались между станциями "Низами" и "28 Мая".

Как сообщил глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, сегодня в метро не было никаких проблем, а задержка поездов возможна из-за большой плотности пассажиров.

"В метро, как и в обычные дни, наблюдается большое количество пассажиров. Они держат открытыми двери вагонов, из-за чего поезда отходят на 5-10 секунд позже, а это влияет на общий интервал. В данный момент бакинское метро работает в обычном режиме".