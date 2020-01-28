https://news.day.az/society/1197661.html Смертельное ДТП в Гаджигабуле, водитель сбежал
Смертельное ДТП в Гаджигабуле, водитель сбежал
В Гаджигабуле произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на шоссе Баку-Газах у села Муганлы Гаджигабульского района автомобиль неустановленной марки сбил насмерть переходившего дорогу пешехода. После ДТП водитель скрылся на автомобиле с места происшествия.
Полиция разыскивает виновника смертельного ДТП.
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