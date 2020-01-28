В Научно-исследовательском институте (НИИ) лёгочных заболеваний выделены специальные палаты в связи с распространением в мире коронавируса.

Об этом во вторник сказал Trend главный инфекционист Джалал Исаев, передает Day.Az.

По его словам, в случае заражения коронавирусом или подозрения в инфицировании, для стационарного лечения этих больных в НИИ выделено более пяти специальных палат: "Это палаты особого режима".

Главный инфекционист подчеркнул, что в Азербайджане не выявлен коронавирус: "В стране нет случаев заражения коронавирусом и до настоящего времени лица с подозрением на заболевание не зарегистрированы".