https://news.day.az/society/1197908.html В НИИ лёгочных заболеваний в Баку выделены спецпалаты в связи с распространением коронавируса
В НИИ лёгочных заболеваний в Баку выделены спецпалаты в связи с распространением коронавируса
В Научно-исследовательском институте (НИИ) лёгочных заболеваний выделены специальные палаты в связи с распространением в мире коронавируса.
Об этом во вторник сказал Trend главный инфекционист Джалал Исаев, передает Day.Az.
По его словам, в случае заражения коронавирусом или подозрения в инфицировании, для стационарного лечения этих больных в НИИ выделено более пяти специальных палат: "Это палаты особого режима".
Главный инфекционист подчеркнул, что в Азербайджане не выявлен коронавирус: "В стране нет случаев заражения коронавирусом и до настоящего времени лица с подозрением на заболевание не зарегистрированы".
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