https://news.day.az/society/1197936.html В ряде больниц Азербайджана установлены терминалы электронной очереди
В ряде больниц Азербайджана установлены терминалы электронной очереди
В Губинской, Гусарской, Агсуинской, Шамахинской, Шекинской, Кюрдамирской, Уджарской, Гёкчайской, Габалинской и Загатальской центральных районных больницах установлены терминалы электронной очереди.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, до конца года планируется установка аналогичных терминалов и в других больницах, передает Day.Az.
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