В Баку студентка умерла от отравления угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, проживающая в Хатаинском районе студентка 4 курса Азербайджанского государственного экономического университета Рахманова Нигяр (2000 г.р.) отравилась угарным газом в ванной комнате.

По факту в прокуратуре района возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, приведшая к смерти потерпевшего).