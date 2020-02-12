https://news.day.az/society/1202255.html В Баку студентка умерла от отравления угарным газом
В Баку студентка умерла от отравления угарным газом
В Баку студентка умерла от отравления угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, проживающая в Хатаинском районе студентка 4 курса Азербайджанского государственного экономического университета Рахманова Нигяр (2000 г.р.) отравилась угарным газом в ванной комнате.
По факту в прокуратуре района возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, приведшая к смерти потерпевшего).
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