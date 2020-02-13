В этом году на погранично-пропускных пунктах Азербайджана предусмотрено создание импортно-карантинных пунктов.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Исполнительном секретариате правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в последующие годы планируется создание импортно-карантинных пунктов и других мест на территории Азербайджана.

"Импортно-карантинные пункты предназначены для импорта животных, растений и продуктов питания в соответствии с международными стандартами. Будут проведены работы по их проектированию. В этом году планируется создать два таких пункта".

Председатель АПБА отметил, что на импортно-карантинных пунктах также будет осуществляться идентификация и учет животных.