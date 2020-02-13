В Азербайджанском медуниверситете появилась новая специальность
В Азербайджанском медицинском университете (АМУ) на степени бакалавра открылась новая специальность - физиотерапевт.
Как сообщили в Университете, по новой специальности на степени бакалавра предоставляется 4-годичная учебная программа, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
После получения полного 4-годичного образования выпускники могут продолжить обучение в магистратуре и докторантуре.
Физиотерапия является одним из важных направлений современной медицины, которое проводит лечение при помощи естественных процедур. Специалисты этой сферы помогают людям с ограниченными физическими возможностями - людям с инвалидностью, пожилым и травмированным людям.
Физиотерапия, наряду с помощью в улучшении способности таким людям передвигаться, дает возможность предотвратить риск возникновения более серьезных проблем в будущем.
Во время обучения студенты получат знания и навыки необходимые для физиотерапии. Они будут встречаться с пациентами и участвовать в постановке им диагноза. На последующих этапах будущие специалисты будут проводить независимые анализы в связи с применением мануальной терапии, лечебной гимнастики и электротерапии.
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