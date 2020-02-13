В Азербайджанском медицинском университете (АМУ) на степени бакалавра открылась новая специальность - физиотерапевт.

Как сообщили в Университете, по новой специальности на степени бакалавра предоставляется 4-годичная учебная программа, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

После получения полного 4-годичного образования выпускники могут продолжить обучение в магистратуре и докторантуре.

Физиотерапия является одним из важных направлений современной медицины, которое проводит лечение при помощи естественных процедур. Специалисты этой сферы помогают людям с ограниченными физическими возможностями - людям с инвалидностью, пожилым и травмированным людям.

Физиотерапия, наряду с помощью в улучшении способности таким людям передвигаться, дает возможность предотвратить риск возникновения более серьезных проблем в будущем.

Во время обучения студенты получат знания и навыки необходимые для физиотерапии. Они будут встречаться с пациентами и участвовать в постановке им диагноза. На последующих этапах будущие специалисты будут проводить независимые анализы в связи с применением мануальной терапии, лечебной гимнастики и электротерапии.