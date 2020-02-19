В отделение инфекционных болезней Клинического медцентра помещены два гражданина Азербайджана 1997 года рождения. Об этом говорится в совместном сообщении пресс-служб минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, оба студента учатся в Гуанчжоу. Они прилетели из Шанхая в Москву, а оттуда - в Баку. Прилетев сегодня около 03:00 часов в аэропорт, они по собственному желанию были доставлены в Клинический медцентр для прохождения врачебного обследования.

Отметим, что Гуанчжоу находится вне территории, где наблюдается вспышка коронавируса. У этих студентов не было контакта с больными.

По информации, поступившей в минздрав из отделения инфекционных заболеваний на 07:30, температура тела обоих граждан нормальная, проблем с самочувствием нет. Врачебное обследование продолжается.