Спецоперация в Мингячевире - ликвидирован вооруженный преступник
Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел распространили информацию в связи со спецоперацией в Мингячевире.
Как сообщили АПА в пресс-службах структур, 11 января этого года житель Баку, ранее судимый Анар Агаев в общественном месте на территории Сабунчинского района столицы из хулиганских побуждений 3 раза выстрелил из оружия в воздух и скрылся с места происшествия, передает Day.Az.
По факту по статьям 221.3 (хулиганство) и 228.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов) УК АР было возбуждено уголовное дело, А.Агаев был объявлен розыск.
26 февраля был установлен адрес в Мингячевире, где А.Агаев скрывался, и с целью его задержания и привлечения к следствию было проведено специальное оперативное мероприятие. Несмотря на предложение сотрудников полиции сдаться, А.Агаев оказал вооруженное сопротивление.
Ответной мерой, принятой оперативной группой в установленном законодательством порядке, Анар Агаев был убит из табельного оружия.
Во время обыска дома, где он проживал, были обнаружены и изъяты 1 пистолет "ПСМ" с глушителем, 6 патронов, 1 граната "РГД-5" и 1 газовый пистолет.
Ведется расследования.
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