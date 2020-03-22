Медиа-компания Day.Az и Агентство международной информации Trend подключились к борьбе с пандемией коронавируса

Медиа-компания Day.Az и Агентство международной информации Trend присоединились к мерам, осуществляемым в нашей стране в рамках борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19).

Одни из ведущих СМИ Азербайджана перечислили по 50 тысяч манатов каждое в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный соответствующим указом Президента Ильхама Алиева.



Медиа-компания Day.Az и Агентство международной информации Trend с гордостью поддерживают меры, предпринимаемые государством, исходя из обязательств по корпоративной социальной ответственности.