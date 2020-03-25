В Азербайджане могут отменить плату за коммунальные услуги

В начале апреля будут объявлены предложения по льготам для населения Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом Qaynarinfo заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов, комментируя информацию о том, что в России предложили освободить население от коммунальных платежей на период карантина в связи с коронавирусом.

По его словам, вопрос льгот для населения Азербайджана все еще находится на стадии обсуждения рабочей группы:

"В несольких рабочих группах обсуждаются вопросы о том, какие льготы будут предоставлены предприятиям, юридическим лицам, работникам, уязвимым группам, нуждающимся в социальной защите, а также в какой форме будет оказана государственная поддержка и какие механизмы следует внедрить. Все эти предложения будут объявлены в начале апреля. Цель состоит в том, чтобы минимизировать материальные потери людей и проблемы, вызванные коронавирусом. Населению Азербайджана будет оказана поддержка. Задача поставлена и выделены нужные средства. В настоящее время над этими вопросами работают четыре рабочие группы. В ближайшие дни предложения групп будут предоставлены Кабинету министров. После этого будет принято решение", - подчеркнул Мамедов.

Ибрагим Мамедов отметил, что сложно заранее сказать, в какой форме и в какой области будут предоставлены льготы.

"Вы говорите, что Россия предложила отменить коммунальные платежи. Льготы обязательно будут и, возможно, что в их числе будут и льготы на коммунальные платежи. Принцип таков, чтобы минимизировать убытки граждан, государство компенсирует часть потерь населения, бизнес-структур и юридических лиц", - заключил Мамедов.