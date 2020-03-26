Карантинный режим имеет чрезвычайно важное значение с точки зрения охраны здоровья

Принудительные карантинные меры, применяемые в различных странах в связи с коронавирусом, временно отдалили людей от привычного образа жизни.

Об этом сказал Trend заведующий кафедрой социологии турецкого Университета Ускюдар, профессор Абульфаз Сулейманлы, передает Day.Az.

По его словам, каждый должен осознавать, что карантинный режим имеет чрезвычайно важное значение для него самого и окружающих людей с точки зрения охраны здоровья.

Социолог отметил, что данные меры играют исключительную роль для защиты здоровья больных и пожилых людей, относящихся к уязвимой категории повышенного риска.

"Каждый индивидуум должен осознавать эту ответственность. Эффективное проведение карантинного периода зависит от самих людей. Люди в условиях карантина или социальной изоляции могут посвятить это время самосовершенствованию, больше читать, смотреть интересные фильмы, делиться в социальных сетях позитивными мыслями. Все это поможет полезнее проводить карантинный период", - сказал Абульфаз Сулейманлы.

Напомним, с 24 марта по 20 апреля в Азербайджане был объявлен особый карантинный режим в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и возможных осложнений. Согласно правилам особого режима, людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, в соответствии с законодательством обеспечивается оказание социальных услуг одиноким людям этой категории лиц. За исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-восстановительной и спасательной служб, а также грузовиков, выезд и въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район ограничен, запрещено скопление граждан в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах в группы более 10 человек.

В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявляются как среди лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа, так и внутри страны. По этой причине гражданам следует соблюдать правила гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, оперативного штаба при Кабинете Министров.

От граждан также требуется соблюдать меры самоизоляции, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимизировать контакты с другими лицами, не посещать места скопления людей и соблюдать особый карантинный режим.