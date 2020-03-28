https://news.day.az/society/1217058.html Деятели искусства обратились к населению Азербайджана в связи с коронавирусом - ВИДЕО
Деятели искусства обратились к населению Азербайджана в связи с коронавирусом - ВИДЕО
Деятели искусства обратились к населению Азербайджана в связи с коронавирусом.
В своем обращении деятели искусства призвали население проявить гражданскую солидарность в борьбе с коронавирусом, оставаться дома и соблюдать все рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров, а также требования особого режима карантина.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет вашему вниманию данное видеообращение:
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