https://news.day.az/society/1237070.html В Сумгайыте на полигоне бытовых отходов произошел пожар
В Сумгайыте на полигоне бытовых отходов произошел пожар
В городе Сумгайыт начался пожар на полигоне бытовых отходов.
Как передает Day.Az, в настоящее время на территории принимаются меры по тушению пожара.
В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям подтвердили данный факт.
В ведомстве заявили, что на основании поступившей информации на место происшествия привлечена техника и живая сила Государственной противопожарной службы.
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