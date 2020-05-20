В Сумгайыте на полигоне бытовых отходов произошел пожар

В городе Сумгайыт начался пожар на полигоне бытовых отходов.

Как передает Day.Az, в настоящее время на территории принимаются меры по тушению пожара.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям подтвердили данный факт.

В ведомстве заявили, что на основании поступившей информации на место происшествия привлечена техника и живая сила Государственной противопожарной службы.