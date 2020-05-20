https://news.day.az/society/1237080.html Михаил Гусман награжден медалью Франциска Скорины
Михаил Гусман награжден медалью Франциска Скорины
Первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман награжден медалью Франциска Скорины.
Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Day.Az со ссылкой на Belta.by.
"Этой государственной награды Гусман удостоен за значительный личный вклад в укрепление отношений между Беларусью и Россией, расширение сотрудничества двух стран в информационной сфере", - говорится в сообщении.
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