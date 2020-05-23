В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Тюркян Хазарского района столицы потерял управление и перевернулся автомобиль марки "Nissan", за рулем которого находился житель города Баку Самир Алиев (2000 г.р.). В результате аварии водитель был госпитализирован с травмами, а его пассажир Азер Бадирли (2000 г.р.) скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело по статье УК 263.2 (нарушение правил дорожного движения).