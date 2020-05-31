С сегодняшнего дня в Азербайджане продлен и ослаблен особый карантинный режим

С сегодняшнего дня в Азербайджане до 00:00 15 июня продлен срок особого карантинного режима в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране.

Как передает Day.Az, об этом Оперативный штаб при Кабинете министров объявил в пятницу, 29 мая.

"За прошедший период для пресечения распространения на территории страны пандемии коронавируса приняты эффективные меры, и ситуация взята под полный контроль. Наряду с этим, ввиду того, что в мире все еще продолжается пандемия, и не разработана вакцина против коронавирусной инфекции, борьба с ней должна стать образом жизни для каждого человека. Исходя из социальной ответственности, каждый человек для защиты самого себя, своих близких и других членов общества должен серьезно соблюдать текущие санитарно-гигиенические правила и требования, а также призывать к этому и других", - сообщили в Оперштабе.

Помимо этого, 31 мая снимается часть ограничений.

А именно:

- отменяется лимит на количество сотрудников в государственных структурах в Баку, Сумгайыте, Лянкяране, Гяндже и Абшеронском районе;

- по всей стране возобновляется работа моллов и крупных торговых центров (за исключением детских и развлекательных центров, кинотеаторв и объектов общепита при них)

- разрешается проводить спортивные соревнования на открытом воздухе - без зрителей.

- кафе, рестораны, чайные и другие объекты общественного питания в Баку, Сумгайыте, Лянкяране, Гяндже и Абшеронском районе смогут обслуживать посетителей с 08.00 до 22.00. При этом в них запрещается подавать кальяны, собираться более 10 человек и проводить массовые мероприятия.