https://news.day.az/society/1240168.html Названа дата проведения приемного экзамена в резидентуру
Названа дата проведения приемного экзамена в резидентуру
Приемный экзамен в резидентуру планируется провести в конце июля - начале августа.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По ее словам, прием в резидентуру будет проводиться в два тура, с перерывом между ними в 10 дней.
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