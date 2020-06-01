Названа дата проведения приемного экзамена в резидентуру

Приемный экзамен в резидентуру планируется провести в конце июля - начале августа.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, прием в резидентуру будет проводиться в два тура, с перерывом между ними в 10 дней.