Рамиз Новруз: Поддерживаю решение штрафовать людей, которые не носят медицинские маски

Актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, президентский стипендиат, народный артист Рамиз Новруз в интервью Trend отметил, что считает важным решение о введении штрафов за неношение медицинских масок в местах, установленных Кабмином, передает Day.Az.

"Государство думает и заботится о нас! А что делают некоторые люди? Отмена в стране многих ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, к сожалению, привела к росту числа зараженных, есть жертвы. Я не могу понять - люди, которые не носят защитные маски, считают себя крутыми, революционерами? Думают, что их неверие в пандемию и несоблюдение правил карантина ставит их в ранг героев? Что за ложная бравада? Неужели, не видят сколько в мире и у нас зараженных, сколько жертв? Государство, СМИ, известные личности, спортсмены, религиозные деятели все время призывают и даже умоляют соблюдать правила карантина, а таких безответственных людей это как будто вообще не касается? Какие еще слова надо сказать и привести примеры, чтобы донести до них простую истину? Не могу понять психологию некоторых людей, которые все шаги правительства принимают в штыки, всех чиновников и богатых людей обязательно считают плохими. Что за безграмотное и отсталое мышление? То же самое и с предостережениями об этой страшной болезни. Ведь они подвергают опасности не только себя, но и своих детей, родителей, соседей, всех граждан страны", - отметил Рамиз Новруз.

По словам народного артиста, эта эпидемия всегда распространяется в геометрической прогрессии, и только благодаря эффективной деятельности Президента Азербайджана и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и всех соответствующих служб удается избежать большой трагедии.

"Поддерживаю решение, чтобы штрафовать людей, которые не носят медицинские маски. Думаю, это надо было вводить с первого дня объявления карантина. Это, прежде всего, нацелено на защиту граждан всей страны и возвращения к нормальной жизни. Иначе продолжится значительное увеличение числа зараженных и будут новые жертвы коронавируса. Если люди не хотят по-хорошему сознавать происходящее, значит надо "бить по карману". Покупайте маску за копейки, чтобы не платить штраф в 50 манатов! Может быть это остановит от распространения страшной болезни. Болезнь коронавируса затронула глав государств, министров, миллионеров, мировых знаменитостей, которые казалось бы всячески защищены. У нас еще хорошие условия карантина, и выходим из него с наименьшими потерями. В Индии вообще бьют палками нарушителей карантина. Я, конечно, против любого насилия, но насколько уже довели "ничего не понимающие и не принимающие"?! Беспечность и шутки с коронавирусом приведут к очень тяжелым последствиям. Если не жалеешь себя и других, хочешь стать жертвой кронавируса, то хотя бы подумай о том, что можешь этой жизнью еще послужить своей Родине!", - отметил Рамиз Новруз.

Актер также отметил, что в период социальной самоизоляции и карантина он читает произведения азербайджанских классиков, а также начал работу над книгой в жанре мемуаров, основанную на его творческой деятельности.

Отметим, что по закону, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты, а также за то, что должностные лица не пресекли нарушения этих требований, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица - 100 манатов, юридические лица - 200 манатов. За повторное нарушение указанных требований до окончания карантинного режима физические лица, получившие административное наказание, предусмотренное ст. 211.2 Кодекса административных проступков, будут оштрафованы на сумму в размере 100 манатов, должностные лица - 200 манатов, юридические лица - 400 манатов.