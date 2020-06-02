https://news.day.az/society/1240648.html В Азербайджане занятия приостановлены до конца учебного года - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане занятия приостановлены до конца учебного года - ОФИЦИАЛЬНО
Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о приостановлении учебного процесса во всех учебных заведениях, действующих в Азербайджане, до конца 2019-2020 учебного года.
Об этом сообщает Day.Az.
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