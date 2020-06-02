В Азербайджане занятия приостановлены до конца учебного года

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о приостановлении учебного процесса во всех учебных заведениях, действующих в Азербайджане, до конца 2019-2020 учебного года.

Об этом сообщает Day.Az.

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