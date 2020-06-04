Через 10-14 дней будут известны результаты применения жесткого карантинного режима

"Результаты применения нынешнего жесткого карантинного режима будут известны через 10-14 дней".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказала руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Она отметила, что с 27 апреля началось смягчение карантинного режима в стране: "Через 12 дней после 27 апреля число случаев инфицирования увеличилось с 25 до 100, а на сегодняшний день превышает 200. При росте инфицирования странам приходится повторно ужесточать карантинный режим. Это делается и в Азербайджане. Когда страны отменяют ограничения, инфицирование растет".

Х.Харманджи подчеркнула, что в настоящее время мир находится на первом этапе борьбы с вирусом.