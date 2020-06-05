https://news.day.az/society/1241786.html В Баку сгорел грузовик
В Баку сгорел грузовик
В Баку сгорел грузовой автомобиль.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, случай произошел на территории Сабунчинского района столицы. Сгорели кабина и двигатель грузового автомобиля марки "МАЗ". Остальная часть автомобиля была защищена от огня.
Пожар потушили пожарные подразделения МЧС.
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