В Баку сгорел грузовик

В Баку сгорел грузовой автомобиль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, случай произошел на территории Сабунчинского района столицы. Сгорели кабина и двигатель грузового автомобиля марки "МАЗ". Остальная часть автомобиля была защищена от огня.

Пожар потушили пожарные подразделения МЧС.