Из-за любителя шашлыков в Хырдалане произошел пожар

В жилом комплексе в Хырдалане произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на соцсети, владелец одной из квартир установил на балконе мангал, чтобы пожарить шашлык. Его невнимательность стала причиной пожара.

Пожар был потушен с помощью жителей жилого здания.