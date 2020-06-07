https://news.day.az/society/1242131.html Из-за любителя шашлыков в Хырдалане произошел пожар
Из-за любителя шашлыков в Хырдалане произошел пожар
В жилом комплексе в Хырдалане произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на соцсети, владелец одной из квартир установил на балконе мангал, чтобы пожарить шашлык. Его невнимательность стала причиной пожара.
Пожар был потушен с помощью жителей жилого здания.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре