Асим Моллазаде: Можно приветствовать любые меры, мотивирующие граждан придерживаться правил карантина

Ухудшение состояния ситуации с пандемией, безусловно, в первую очередь, связано с отсутствием чувства ответственности у граждан. Они не соблюдают дистанцию, не носят маски. Более того, все еще есть немало тех, кто умудряются не верить в существование коронавируса, несмотря на происходящее.

Такого мнения придерживается депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.

Как отметил парламентарий в беседе с Day.Az, безусловно, необходимо делать все возможное для того, чтобы был общественный контроль за теми, кто не соблюдает необходимых мер. Их соблюдение в интересах не только самих нарушителей, но и всех, с кем он контактирует и находится рядом в общественном транспорте или в очереди у кассы. Моллазаде также считает, что пользу в этом вопросе может принести и ужесточение штрафных санкций. Возможно, хотя бы это заставит некоторых придерживаться правил, подчеркнул наш собеседник.

"Президент Ильхам Алиев говорил об этом на встрече с медицинскими работниками после открытия в Гяндже инфекционной больницы модульного типа. Все введенные меры, а также их ужесточение при необходимости, направлены на то, чтобы граждане могли защищать свое здоровье и здоровье своих близких, остановить распространение инфекции. Глава государства обратил внимание также и на другую важную проблему - на не бесконечность ресурсов системы здравоохранения, в частности медицинских кадров. Действительно, имеющейся базы системы здравоохранения может стать недостаточно при расширении масштабов заболеваемости. Президент очень четко об этом сказал, и я надеюсь, что все это повлияет на чувство ответственности граждан", - отметил депутат ММ.

Асим Моллазаде также подчеркнул, что наряду с наличием вирусной угрозы в условиях применения особого карантина возникают трудности для социально незащищенных слоев населения. В этом направлении делается все, чтобы помочь гражданам пережить эти нелегкие времена. Несмотря на глобальные вызовы и удар пандемии по национальной экономике, у Азербайджана есть ресурсы для поддержания экономики, поддержки предпринимателей и граждан в целом.

"И главное, что наша страна способна сделать все, не обращаясь ни к кому за помощью, что отметил в своем выступлении и глава государства", - добавил наш собеседник.

Лейла Таривердиева