https://news.day.az/society/1248210.html «После 5 июля не будет необходимости применять строгий карантинный режим» - Главный инфекционист
«После 5 июля не будет необходимости применять строгий карантинный режим» - Главный инфекционист
Надеюсь, что после 5 июля не будет необходимости в применении строгого карантинного режима.
Как передает Day.Az со ссылкой на Musavat.com, об этом заявил главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.
В то же время Исаев предупредил, что нельзя точно сказать о налаживании ситуации на протяжении двух недель строгого карантинного режима, так как люди проявляют безответственность и по-прежнему не надевают маску.
"Сколько раз можно говорить - не покидайте дом без необходимости. Эти факторы приводят к увеличению количества заразившихся. Если люди будут придерживаться рекомендациям, то будет сокращение инфицированных", - сказал он.
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