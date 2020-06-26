«После 5 июля не будет необходимости применять строгий карантинный режим»

Надеюсь, что после 5 июля не будет необходимости в применении строгого карантинного режима.

Как передает Day.Az со ссылкой на Musavat.com, об этом заявил главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

В то же время Исаев предупредил, что нельзя точно сказать о налаживании ситуации на протяжении двух недель строгого карантинного режима, так как люди проявляют безответственность и по-прежнему не надевают маску.

"Сколько раз можно говорить - не покидайте дом без необходимости. Эти факторы приводят к увеличению количества заразившихся. Если люди будут придерживаться рекомендациям, то будет сокращение инфицированных", - сказал он.